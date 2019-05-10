سماء المملكة تتزين بكوكب زحل خلال ليالي رمضان

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن سكان المملكة والمنطقة العربية سيشهدون بالعين المجردة خلال ليالي شهر رمضان الجاري كوكب زحل، والذي يشهده سكان الأرض مرة كل 14 سنة. وكوكب زحل الذي يعد أجمل وأكبر كواكب المجموعة الشمسية سيظهر كنقطة ضوئية ذهبية، فيما يمكن رؤية حلقاته من خلال التلسكوب، ويظهر عند منتصف الليل في اتجاه الأفق الجنوبي الشرقي أسفل يسار كوكب المشترى، إلا أن لمعان زحل أقل من لمعان المشترى، وسيظهر الكوكبان مبكرا يوم بعد يوم.
وبحسب الجمعية الفكلية بجدة، فإن كوكب زحل كان يسمى قديما بسيد الخواتم، ويستغرق 29 عاماً للدوران حول الشمس، لذلك يرصد من الأرض مرة كل 14 عاماً، وأن حلقاته بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017، وآخر ظهور لها كان في 1988ورؤيتها القادمة ستكون في 2046.
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