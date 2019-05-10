هيئة الأرصاد تحذّر من رياح ترابية بين مكة والمدينة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، بشأن حالة الطقس على الطريق الواقع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ الطريق الواقع بين المنطقتين يشهد عوالق ترابية وأتربة مثارة، وتكون درجة الحرارة الكبرى 41 درجة والصغرى 22 درجة، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 16 و37 كيلومترًا / ساعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة طقسًا غائمًا جزئيًّا، ودرجة الحرارة الكبرى 42 درجة والصغرى 26 درجة، مع رياح شمالية غربية إلى غربية، وسرعتها ما بين 15 و35 كيلومترًا / ساعة، وفي المدينة المنورة درجة الحرارة الكبرى 39 درجة والصغرى 20 درجة، ورياح جنوبية غربية إلى غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 و35 كيلومترًا / ساعة.

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وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة، في التقرير الذي نشره موقعها الإلكتروني، إنّ الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية، كما يُتوقع تأثير العوالق الترابية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وتكون حالة البحر الأحمر متوسط الموج، ويشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية، وتكون سرعتها 16- 40 كيلومترًا / ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، أمّا الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كيلومترًا / ساعة، فيما تكون حالة الموج من خفيفة إلى متوسطة.

