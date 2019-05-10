«التخصصات الصحية» توقف نظام «ممارس بلس».. مؤقتًا

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الجمعة، وقف نظام المنصة الإلكترونية الموحدة «ممارس بلس» في الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة، حتى الثالثة من فجر غدٍ السبت.

وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أرجعت الهيئة هذا القرار إلى إجرائها أعمال تحديث بيانات الممارسين.

وتعتبر منصة «ممارس بلس» أحد أهم الخطوات الأساسية والرئيسة في التحول الرقمي.

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وكان الهيئة قد أطلقت في مارس الماضي، حملة توعوية وتعريفية لمنصة «ممارس بلس»؛ وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات للممارسين الصحيين الإلكترونية دون الحاجة القدوم إلى مقر الهيئة.

وقال نائب الأمين العام للهيئة للشؤون التنفيذية الدكتور محمد بن عبدالله السلطان إنّ منصة «ممارس بلس» تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في التحوُّل الرقمي، وتأكيدًا لاستراتيجية الهيئة التي تتمحوّر حول رعاية العميل، وتحقيق تجربة متميزة للعميل، وذلك من خلال تحقيق الحوكمة الإلكترونية، وتحقيق مبدأ الريادة في تقنية المعلومات.

وأضاف أنَّ التحوُّل الرقمي من أهم المبادرات ومحاور التغيير التي تقودها الهيئة التي تهدف إلى الأتمتة الفعالة والمتكاملة لكل أعمال الهيئة؛ وذلك لتحقيق بيئة عمل أفضل من خلال الانسيابية في إجراءات العمل والتفاعل المتبادل بين الأنظمة الداخلية والخارجية والتواصل والربط مع الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة، وجمع البيانات المهمة من مصادرها وتقديمها بطريقة دقيقة وإبداعية للمستفيدين من داخل الهيئة وخارجها واستخدام هـذه البيانات في رفع مستوى الخدمة وصناعة القرار داخل الهيئة وخارجها.

ويمكن للممارسين الصحيين من داخل وخارج المملكة الدخول على منصة ممارس بلس، عبر الرابط اضغط هنا المتوافقة مع كل أنظمة متصفحات الإنترنت لأجهزة الحاسب أو الأجهزة الذكية، والتقديم على كل الخدمات المتاحة بطريقة إلكترونية متكاملة.