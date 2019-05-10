«الغذاء والدواء» تعين الموظفة الذكية «سارة» للرد على استفسارات المواطنين

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء المرحلة التجريبية، اليوم الجمعة، لموظفتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم «سارة»، وهي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الهيئة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنها بدأت المرحلة التجريبية تمهيدًا لإطلاق موظفتها الجديدة «سارة» وهي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تقدم -عبر محادثة نصية وصوتية- خدمات كثيرة من بينها استقبال البلاغات، والإجابة على الاستفسارات، وإعطاء معلومات عن الأدوية وبدائلها وأسعارها.

وطالبت الهيئة العامة لغذاء والدواء، من المواطنين، إبداء رأيهم في الخدمة الجديدة وتقييمها.

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وكان الإعلامي إدريس الدريس، كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، في وقت سابق اليوم «عندنا في هيئة الغذاء والدواء مبادرة الـ(تشات بوت) وقد سمينا الروبوت (سارة)، ولها رقم واتس تسألها وترد عليك، وتعلمك بدائل الأدوية وتعطيك أسعارها، ويمكنك إبلاغها عن المخالفات.. تحدثوا إلى بنتنا (سارة)، لكن نحيطكم علمًا أننا ما زلنا في مرحلة التجربة ورأيكم يهمنا.. 966118806006».

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، دشن في مارس الماضي، 10 أنظمة إلكترونية، بهدف تسهيل الخدمات على الشركاء والمستفيدين وموظفي الهيئة.

وتتيح الأنظمة الإلكترونية الجديدة، الحصول على خدمات الهيئة، والمعلومات الدوائية، ومواصلة الشراكة مع المجتمع في ابتكار الأفكار المتعلقة بعمل "الغذاء والدواء" والإسهام في تنفيذها، والتصويت على مشاريع القرارات.

وأكد الدكتور الجضعي خلال حفل إطلاق الأنظمة الإلكترونية في مقر الهيئة بالرياض، أهمية الأنظمة الإلكترونية في تسهيل حصول المستفيدين على خدمات الهيئة، وتقليل الوقت والجهد، ما يسهم في تعزيز أداء الهيئة وتحقيق استراتيجيتها المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.