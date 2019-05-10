السعودية اليوم / 36 كشافاً من جمعية الكشافة يًساندون وزارة التجارة والاستثمار



مكة المكرمة 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

تُساند جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد المعسكر الرمضاني بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن سبيل الجهني ، أن الجمعية جندت 36 جوالاً وكشافاً ، لمساندة الوزارة منذ مطلع شهر رمضان ، وتتوزع في عدة مواقع بالمنطقتين المركزيتين للحرمين المكي والمدني مع موظفي الوزارة .

من جانبه أفاد قائد المعسكر الرمضاني في مكة المكرمة عبدالرحمن بن عبدالله ابودجين أن الكشافة قد اعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرف على السلع التالفة ، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وطرق ضبطها ومصادرتها واتلافها ، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع ، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة والاستثمار للتعريف بآلية العمل الرقابي ، وهو ما اكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.

// انتهى //

16:40ت م

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مكة المكرمة 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واستُساند جمعية الكشافة العربية السعودية ، وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الاسعار من خلال المعسكرات الرمضانية التي تُقيمها بمكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين والزوار والمصلين والصوام ، ومدى التزامهم ببطاقة السعر داخل المنطقة المركزية للحرمين ، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها ، ومتابعة الغش التجاري.وأوضح قائد المعسكر الرمضاني بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن سبيل الجهني ، أن الجمعية جندت 36 جوالاً وكشافاً ، لمساندة الوزارة منذ مطلع شهر رمضان ، وتتوزع في عدة مواقع بالمنطقتين المركزيتين للحرمين المكي والمدني مع موظفي الوزارة .من جانبه أفاد قائد المعسكر الرمضاني في مكة المكرمة عبدالرحمن بن عبدالله ابودجين أن الكشافة قد اعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرف على السلع التالفة ، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وطرق ضبطها ومصادرتها واتلافها ، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع ، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة والاستثمار للتعريف بآلية العمل الرقابي ، وهو ما اكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.// انتهى //16:40ت م0080

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