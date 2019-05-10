السعودية اليوم / زوار المدينة المنورة يُثمنون جهود المملكة في خدمة ورعاية الحرمين الشريفين



المدينة المنورة 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

ثمن عدداً من زوار مدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما تبذله حكومة المملكة العربية

وأكدوا في تصريحاتهم لمندوب وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال لقائهم بساحات المسجد النبوي, أن حكومة المملكة دأبت في مثل هذه الأيام من كل عام على تأمين وحشد كامل طاقاتها وأجهزتها المدنية والأمنية والخدمية لراحة المصلين والزوار وتقديم العون لهم والسهر على راحتهم وأمنهم, لافتين الانتباه إلى ما شاهدوه من مشروعات عظيمة وجبارة في المدينة المنورة أثلجت صدورهم وكان لها كبيرا لأثر في نفوس المسلمين في شتى أنحاء المعمورة.

وقال الزائر محمد من الجزائر : إن عبارات الشكر لا توفي هذه البلاد حقها في خدمة الإسلام والمسلمين والاعتناء بمقدساتها، مفيداً أن كل زائر يصل إلى هذه البقاع الطاهرة يحظى بوافر التقدير والاحترام من الجميع.

كما أشاد الزائر عبداللطيف بو هلال من المغرب بحسن الترتيب والتنظيم وسرعة إنجاز اجراءات قدومه وحسن المعاملة والاستقبال , وقال : زرت طيبة الطيبة من قبل ولكن ما شاهدته خلال هذه الزيارة يفوق الوصف من حيث النهضة العمرانية وتوسعات المسجد النبوي وساحاته ومسجد قباء ومسجد سيد الشهداء وغيرها من المساجد التاريخية التي تبعث على الفخر والاعتزاز بحكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نظير ما تقدمه من منظومة متكاملة من الخدمات المميزة, سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه من تسهيلات وخدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال الزائر زيدون مزهر من العراق : إن الخدمات المقدمة من حكومة المملكة تفوق الوصف في المستوى والعدد والتنوع, وما يميز تلك الخدمات أنها تقدم عن رضى ورحابة صدر ومحبة وتقدير من أبناء هذه البلاد التي عاش فيها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام.

فيما عبر الزائر أكيل أحمد من جمهورية باكستان عن مشاعره بالغبطة والسرور التي لا توصف, حيث تمتع بزيارة الأماكن التاريخية بطيبة الطيبة بكل راحة ويسر بفضل من الله تعالى ثم بفضل ما هيئته حكومة المملكة من خدمات وإمكانات وجندت لها كل طاقتها البشرية والمادية طمعاً في الأجر والمثوبة من المولى عز وجل.

بدوره ثمن الزائر صفاء جاسم من العراق الجهود المبذولة , وقال : إن الخدمات التي تقدم لجميع ضيوف الرحمن على حد سواء, مشيراً إلى أن المملكة بذلت ومازالت تبذل الغالي والنفيس في تطوير وتعمير الأماكن التي يرتادها قاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج ووقوفها المشرف مع كل قضايا الأمة الإسلامية والإنسانية بصفة عامة الأمر الذي أكسبها الاحترام والتقدير من الجميع.

// انتهى //

16:32ت م

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المدينة المنورة 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واسثمن عدداً من زوار مدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية من مشروعات جبارة ومتتابعة لخدمة زوار المسجد النبوي, مُعربين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - على حرصهما ومتابعتهما لكل ما يتعلق بالتسهيل والتيسير وتذليل الصعاب على الزوار والتيسير عليهم.وأكدوا في تصريحاتهم لمندوب وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال لقائهم بساحات المسجد النبوي, أن حكومة المملكة دأبت في مثل هذه الأيام من كل عام على تأمين وحشد كامل طاقاتها وأجهزتها المدنية والأمنية والخدمية لراحة المصلين والزوار وتقديم العون لهم والسهر على راحتهم وأمنهم, لافتين الانتباه إلى ما شاهدوه من مشروعات عظيمة وجبارة في المدينة المنورة أثلجت صدورهم وكان لها كبيرا لأثر في نفوس المسلمين في شتى أنحاء المعمورة.وقال الزائر محمد من الجزائر : إن عبارات الشكر لا توفي هذه البلاد حقها في خدمة الإسلام والمسلمين والاعتناء بمقدساتها، مفيداً أن كل زائر يصل إلى هذه البقاع الطاهرة يحظى بوافر التقدير والاحترام من الجميع.كما أشاد الزائر عبداللطيف بو هلال من المغرب بحسن الترتيب والتنظيم وسرعة إنجاز اجراءات قدومه وحسن المعاملة والاستقبال , وقال : زرت طيبة الطيبة من قبل ولكن ما شاهدته خلال هذه الزيارة يفوق الوصف من حيث النهضة العمرانية وتوسعات المسجد النبوي وساحاته ومسجد قباء ومسجد سيد الشهداء وغيرها من المساجد التاريخية التي تبعث على الفخر والاعتزاز بحكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نظير ما تقدمه من منظومة متكاملة من الخدمات المميزة, سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه من تسهيلات وخدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.وقال الزائر زيدون مزهر من العراق : إن الخدمات المقدمة من حكومة المملكة تفوق الوصف في المستوى والعدد والتنوع, وما يميز تلك الخدمات أنها تقدم عن رضى ورحابة صدر ومحبة وتقدير من أبناء هذه البلاد التي عاش فيها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام.فيما عبر الزائر أكيل أحمد من جمهورية باكستان عن مشاعره بالغبطة والسرور التي لا توصف, حيث تمتع بزيارة الأماكن التاريخية بطيبة الطيبة بكل راحة ويسر بفضل من الله تعالى ثم بفضل ما هيئته حكومة المملكة من خدمات وإمكانات وجندت لها كل طاقتها البشرية والمادية طمعاً في الأجر والمثوبة من المولى عز وجل.بدوره ثمن الزائر صفاء جاسم من العراق الجهود المبذولة , وقال : إن الخدمات التي تقدم لجميع ضيوف الرحمن على حد سواء, مشيراً إلى أن المملكة بذلت ومازالت تبذل الغالي والنفيس في تطوير وتعمير الأماكن التي يرتادها قاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج ووقوفها المشرف مع كل قضايا الأمة الإسلامية والإنسانية بصفة عامة الأمر الذي أكسبها الاحترام والتقدير من الجميع.// انتهى //16:32ت م0076

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.