السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 10 مهاجرين غير شرعيين



تونس 5 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 10 مهاجرين غير شرعيين في مدينتي سوسة والمنستير شرق البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون الإبحار نحو السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية في حقهم.

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16:12ت م

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