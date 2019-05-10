السعودية اليوم / الثبيتي يتفقد فروع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية



الدمام 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

قام مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، بجولة تفقدية شملت هيئة مدينة الدمام, وهيئة محافظة الخبر, وهيئة محافظة الأحساء, والمراكز الإشرافية، كما شارك الأعضاء ميدانياً أثناء جولاتهم ودورياتهم على الأسواق والمجمعات التجارية, وذلك للاطلاع على سير العمل في جميع الهيئات وتتبع المركبات عبر الشاشة.

وحث الشيخ الثبيتي جميع الأعضاء العاملين في الميدان للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الليالي المباركة وفق المقتضى الشرعي والالتزام بالأنظمة والتعليمات والإخلاص لله عز وجل في ذلك, واستشعار عظم أجر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مؤكداً أهمية الرفق واللين والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ووجه الثبيتي بتكوين فرق عمل برئاسة مديري الإدارات المتعلق عملها بالعمل الميداني لتعزيز العمل الميداني, ومشاركة الأعضاء في الميدان.

// انتهى //

15:54ت م

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