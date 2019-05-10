السعودية اليوم / بلدية مركز قنا بمحايل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية



محايل 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل أمس, جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ومحلات بيع الأسماك ، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عمالة مخالفة تقوم بتجهيز الوجبات الرمضانية داخل شقة سكنية بطريقة مخالفة, ومصادرت الأدوات المستخدمة في تجهيزها, ومصادرة 72 كيلو غرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسجلت عددا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.

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15:50ت م

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