السعودية اليوم / جوازات حائل تطلق حملة "لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك"



حائل 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

أطلقت جوازات منطقة حائل حملة توعوية عن أهمية المحافظة على جواز السفر تحت شعار "لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك" التي دشنها مؤخراً، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ويتم تنفيذها في جميع جوازات المناطق بما في ذلك المطارات الدولية والإقليمية والمنافذ البرية والبحرية.

وأوضح مدير جوازات منطقة حائل اللواء مشبب بن محمد القحطاني أن الحملة تستهدف المواطنين خصوصاً الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة والعمل على توعيتهم بأهمية المحافظة على وثائق السفر وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات بهذا الجانب وحثهم على التخطيط الجيد للسفر بوقت كاف.

وأفاد اللواء القحطاني أن جوازات حائل أنهت الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الحملة التي سيتخللها إقامة معرض توعوي خلال مهرجان صيف حائل واحتفالات العيد لهذا العام ونشر العبارات التوعوية بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة.

ودعا المواطنين الراغبين للسفر إلى خارج المملكة الحرص على وثائقهم وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها وتسجيل جوازاتهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج والاطلاع على أنظمة الدول الراغبين السفر إليها والتأكد من صلاحية سريان الجواز وزيارة موقع المديرية العامة للجوازات للاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي.

من جهته, دعا المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة حائل العقيد سليمان بن محمد الخليل المواطنين إلى مراجعة الجوازات لتجديد الجواز قبل السفر بوقت كاف وعدم التأجيل لتجنب الازدحام والاستفادة من خدمة " أبشر" في الحصول على الجواز أو تجديده إلكترونياً.

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15:26ت م

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