السعودية اليوم / بلدية فيفاء تعلن عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية



فيفاء 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

أعلنت بلدية محافظة فيفاء عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية التي تنوعت بين تشغيل وصيانة المنتزهات والمجمعات التجارية ومحطات المحروقات ، وذلك ضمن سعي البلدية إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص.

وشملت المشروعات الاستثمارية تشغيل وصيانة منتزه بردان ، وإنشاء وتشغيل مجمع تجاري مخطط رقم 20 في الدفرة ، وإنشاء وتشغيل محلات تجارية مخطط رقم 25 في الدفرة ، وتشغيل وصيانة منتزه الدفرة ، وإنشاء وتشغيل وحدات سكنيه في ذبوب، وإنشاء وتشغيل صراف آلي بنيد الضالع، وكذلك إنشاء وتشغيل محلات تجارية سكنية ومحطة محروقات بطريق الملك فهد.

‏ودعت البلدية الراغبين في الاستثمار إلى الدخول على منصة موقع بلدي، أو عبر تطبيق ‎فرص ، حيث تم تحديد آخر موعد لتقديم وفتح العطاءات يوم الـ21 من شوال المقبل.

// انتهى //

15:24ت م

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