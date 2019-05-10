انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة سعودية تنشر قائمة تصف الشهيد أحمد ياسين بـ "الإرهابي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 03:52 مساءً - نشرت صحيفة مكة السعودية اليوم الجمعة، قائمة زعمت فيها أنّ الشهيدين الفلسطينيين أحمد ياسين (مؤسس حركة حماس) والقائد في الحركة عبد العزيز الرنتيسي وآخرين غيرهم إرهابيون.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن موقع "CEP" للروابط الأيديولوجية أن هناك رابطاً بين جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى مثل "القاعدة وداعش والنصرة"، وهي ما تنفيه الجماعة بشدة دوماً.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن أشخاصاً، كمؤسس جماعة الإخوان في اليمن الشيخ عبد المجيد الزنداني، ورئيس اتحاد علماء المسلمين السابق الشيخ يوسف القرضاوي، والرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد الضيف زعيم كتائب الشهيد عز الدين القسام، إرهابيون.

واعتبرت الصحيفة أن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 ونشرت فروعا لها في العالم، أثّرت بشكل مباشر على عدد من قادة الإرهاب البارزين الذين خرجوا من تحت عباءتها.

كما حمّلت الصحيفة جماعة الإخوان مسؤولية أحداث 11 سبتمبر (والتي تتهم السعودية بأنها ضليعة بتنفيذها)، حين قالت إنّ الجماعة التي تعد أقدم جماعة أيديولوجية منظمة، ألهمت مؤسسي القاعدة من خلال أفكار زعيمها سيد قطب الداعية للجهاد العنيف، وكان الباعث الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر، وضرب برجي التجارة العالمية، وكثير من الحوادث الإرهابية.

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ونشرت الصحيفة أسماء أخرى كثيرة وصمتهم جميعاً بالإرهاب، كان بعضهم قد كرمته المملكة على مدار سنوات سابقة من بينهم أيضاً: عمرو دراج عضو في جماعة الإخوان في مصر، محمد بديع المرشد الرسمي للإخوان المسلمين، محمود عزت القائم بأعمال المرشد الأعلى للإخوان المسلمين، محمد البلتاجي عضو جماعة الإخوان.

بالإضافة لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية، ويحيى السنوار قائد الحركة في غزة، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، والشيخ أحمد الريسوني الأمين العام لعلماء المسلمين، والشيخ علي القره داغي الأمين العام لذات الاتحاد.

كما ذكرت الصحيفة عدداً من الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثل الشهيد عبد العزيزالرنتيسي أحد مؤسسي الحركة وقادتها السابقين، أو من الذين ليسوا على قيد الحياة مثل الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الله عزام، وأبو الأعلا المودودي، وسيد قطب.

يأتي نشر هذه القائمة في الوقت الذي تتحرك فيه كلاً من مصر والسعودية والإمارات لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

وفي 2014، أعلنت السعودية جماعة "الإخوان ومن يؤيدهم أو يتعاطف معهم بأي شكل" ضمن قائمة حملت تسعة تنظيمات تم تصنيفها كإرهابية، وفق ما أعلنت مصادر رسمية في المملكة.