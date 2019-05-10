السعودية | الغذاء والدواء: تنفي ما ورد في “فيديو متداول” يحذّر من تناول الحليب ومنتجات الألبان في المملكة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما ورد في “فيديو متداول” يحذّر من تناول الحليب ومنتجات الألبان في المملكة، ويدّعي أنها تسبب هشاشة العظام والسرطان.

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وأوضحت الهيئة أن ما يُنشر عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تشكك في سلامة وجودة الحليب ومنتجات الألبان المحلية غير صحيح.

وتؤكد الهيئة بأن الجهات الحكومية الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بالإجراءات والتدابير اللازمة كافة والكفيلة بضمان سلامة ومأمونية الحليب ومنتجات الألبان حيث تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بدورها في إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والتأكد من التزام المصانع المحلية بها من خلال القيام بجولات تفتيشية دورية على مصانع الحليب ومنتجات الألبان، وسحب عينات وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي وحفاظاً على صحة المستهلك.

كما تود الهيئة أن تطمئن جميع أفراد المجتمع بسلامة الحليب ومنتجات الألبان المتداولة بالمملكة، وتوصي بتناولها لأهميتها وقيمتها الغذائية ضمن غذاء صحي متنوع ومتوازن.

