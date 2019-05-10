هكذا استخدم الجيش الأمريكي سلاح النينجا لتصفية قيادي القاعدة

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

طوّر الجيش الأمريكي صاروخاً جديداً يُطلق عليه “النينجا”، وذلك بسبب طريقة عمله التي تقترب بشكل واضح من أسلحة النينجا.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن السلاح الجديد الذي يحمل اسم “R9X” يستخدم شفرات ضخمة يمكنها اختراق الأهداف بستة سيوف.

السلاح الذي تمّ تطويره من قِبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يُستخدم لأعراض سحق الأهداف من خلال اختراق المباني والسيارات بمساعدة شفرات كبيرة، تقوم بالانتشار على مساحة كبيرة قبل عدة ثوانٍ من التصادم.

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لا يحتوي “صاروخ النينجا” المُدمر على رأس حربي متفجر لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وتم استخدامه في عملية تصفية أبي خير المصري، نائب زعيم تنظيم القاعدة، في إحدى هذه الصواريخ في فبراير 2017.

وتم تهشيم سيارته بصاروخ النينجا، بينما كان يقود سيارته في إدلب بشمال سوريا.

ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن الهدف من السلاح هو تقليل الخسائر غير المقصودة التي تسببها الصواريخ الأخرى القياسية التي عادة ما تنفجر وتبتلع الأهداف ومحيطها.

وأُعلنت بعض التفاصيل عن سلاح الجيش الأمريكي الجديد، في محاولة لتحسين صورته بشأن دقة الاستهداف وحماية المدنيين من الحرب.

وكان أول مَن أمر به هو الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن شعر بالصدمة من المآسي التي يتعرض لها مدنيون في غارات تنفذها طائرات بدون طيار.