أوبر تستعد لطرح أسهمها في وول ستريت

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

تستعدّ مجموعة أوبر لخدمة تشارك النقل لطرح أسهمها الجمعة في بورصة وول ستريت، وذلك بعد أسابيع قليلة من استحواذها على شركة كريم.

وسيتم تداول السهم بـ 45 دولاراً في الاكتتاب الأولي ما يعني تقييم الشركة الناشئة بأكثر من 82 مليار دولار، بحسب وثائق قدمت لهيئة الأوراق المالية والبورصة.

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وسيبدأ التداول بأسهم شركة أوبر ومقرها سان فرانسيسكو، في بورصة نيويورك تحت اسم “أوبر” في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب الأولي في قطاع التكنولوجيا.

وقالت أوبر في طلبها المُقدم للبورصة الخميس إنها توصلت لاتفاق مع غالبية كبيرة من نحو 60 ألف سائق يعترضون على وضعهم كمتعاقد مستقل كانوا قد بدأوا إجراءات تحكيم ضد الشركة.

وتُقدر الشركة أن تبلغ الكلفة الإجمالية للتسويات الفردية مع أجور المحامين ما بين 146 مليون و170 مليون دولار.

وكانت أوبر استحوذت على شركة كريم في مارس الماضي، مقابل 3.1 مليار دولار منها 1.7 مليار دولار على شكل سندات قابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً.