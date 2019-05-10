، "تعاوني سلي الرياض" يُطلق قافلة العمرة الرمضانية الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - 1500 معتمر و30 حافلة مع تخصيص داعية لكل منها

سيَّر المكتبُ التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي في مدينة الرياض، بعد ظهر اليوم، قافلة العمرة الرمضانية الأولى، لعددٍ من الجنسيات، كما انطلقت رحلة العمرة الخاصة للسعوديين.

وقال المشرف على حملات العمرة سيف السبيعي: القافلة تضم 30 حافلة، وتم تخصيص داعية لكل حافلة، وذلك لتعليم المشاركين وتبصيرهم بأمور دينهم.

وأضاف: عدد المستفيدين من هذه الحملة بلغ 1500 شخص، وستتبعها رحلات عدة خلال شهر رمضان المبارك.

وقدّم مدير المكتب محمد اليوسف؛ الشكر للداعمين والمتبرعين لمشروع العمرة الرمضانية، مؤكداً أن الحملة شاملة لكل متطلبات المعتمر من وسيلة النقل والأكل والشرب وكذلك السكن.

وأشار "اليوسف"؛ إلى أن المكتب مازال يستقبل الدعم في مشروع العمرة والمشاريع الرمضانية.