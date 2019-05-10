، "تعاوني سلي الرياض" يُطلق قافلة العمرة الرمضانية الأولى ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
سيَّر المكتبُ التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي في مدينة الرياض، بعد ظهر اليوم، قافلة العمرة الرمضانية الأولى، لعددٍ من الجنسيات، كما انطلقت رحلة العمرة الخاصة للسعوديين.
وقال المشرف على حملات العمرة سيف السبيعي: القافلة تضم 30 حافلة، وتم تخصيص داعية لكل حافلة، وذلك لتعليم المشاركين وتبصيرهم بأمور دينهم.
وأضاف: عدد المستفيدين من هذه الحملة بلغ 1500 شخص، وستتبعها رحلات عدة خلال شهر رمضان المبارك.
وقدّم مدير المكتب محمد اليوسف؛ الشكر للداعمين والمتبرعين لمشروع العمرة الرمضانية، مؤكداً أن الحملة شاملة لكل متطلبات المعتمر من وسيلة النقل والأكل والشرب وكذلك السكن.
وأشار "اليوسف"؛ إلى أن المكتب مازال يستقبل الدعم في مشروع العمرة والمشاريع الرمضانية.
"تعاوني سلي الرياض" يُطلق قافلة العمرة الرمضانية الأولىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10
سيَّر المكتبُ التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي في مدينة الرياض، بعد ظهر اليوم، قافلة العمرة الرمضانية الأولى، لعددٍ من الجنسيات، كما انطلقت رحلة العمرة الخاصة للسعوديين.
وقال المشرف على حملات العمرة سيف السبيعي: القافلة تضم 30 حافلة، وتم تخصيص داعية لكل حافلة، وذلك لتعليم المشاركين وتبصيرهم بأمور دينهم.
وأضاف: عدد المستفيدين من هذه الحملة بلغ 1500 شخص، وستتبعها رحلات عدة خلال شهر رمضان المبارك.
وقدّم مدير المكتب محمد اليوسف؛ الشكر للداعمين والمتبرعين لمشروع العمرة الرمضانية، مؤكداً أن الحملة شاملة لكل متطلبات المعتمر من وسيلة النقل والأكل والشرب وكذلك السكن.
وأشار "اليوسف"؛ إلى أن المكتب مازال يستقبل الدعم في مشروع العمرة والمشاريع الرمضانية.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
03:57 PM
1500 معتمر و30 حافلة مع تخصيص داعية لكل منها
سيَّر المكتبُ التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي في مدينة الرياض، بعد ظهر اليوم، قافلة العمرة الرمضانية الأولى، لعددٍ من الجنسيات، كما انطلقت رحلة العمرة الخاصة للسعوديين.
وقال المشرف على حملات العمرة سيف السبيعي: القافلة تضم 30 حافلة، وتم تخصيص داعية لكل حافلة، وذلك لتعليم المشاركين وتبصيرهم بأمور دينهم.
وأضاف: عدد المستفيدين من هذه الحملة بلغ 1500 شخص، وستتبعها رحلات عدة خلال شهر رمضان المبارك.
وقدّم مدير المكتب محمد اليوسف؛ الشكر للداعمين والمتبرعين لمشروع العمرة الرمضانية، مؤكداً أن الحملة شاملة لكل متطلبات المعتمر من وسيلة النقل والأكل والشرب وكذلك السكن.
وأشار "اليوسف"؛ إلى أن المكتب مازال يستقبل الدعم في مشروع العمرة والمشاريع الرمضانية.
، "تعاوني سلي الرياض" يُطلق قافلة العمرة الرمضانية الأولى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعاوني سلي الرياض" يُطلق قافلة العمرة الرمضانية الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.