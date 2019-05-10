، مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في حضرموت والضالع ،

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واصل اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ حيث تم اليوم توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على الأيتام والأسر الفقيرة والنازحين وعابري السبيل والمرضى في المستشفيات الحكومية مثل ابن سيناء، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة.
ويأتي هذا التوزيع في إطار المساعدات التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
كما واصل اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع؛ حيث تم أمس توزيع 1.530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى بالمستشفيات وعابري السبيل وسائقي المركبات والنقاط الأمنية، يستفيد منها 1.530 فردًا.
ويأتي التوزيع ضمن الجهود التي تقدّمها المملكة في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية من خلال المركز، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في حضرموت والضالعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-10
واصل اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ حيث تم اليوم توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على الأيتام والأسر الفقيرة والنازحين وعابري السبيل والمرضى في المستشفيات الحكومية مثل ابن سيناء، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة.
ويأتي هذا التوزيع في إطار المساعدات التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
كما واصل اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع؛ حيث تم أمس توزيع 1.530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى بالمستشفيات وعابري السبيل وسائقي المركبات والنقاط الأمنية، يستفيد منها 1.530 فردًا.
ويأتي التوزيع ضمن الجهود التي تقدّمها المملكة في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية من خلال المركز، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
03:50 PM
على الأيتام والأسر الفقيرة والنازحين وعابري السبيل والمرضى
واصل اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ حيث تم اليوم توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على الأيتام والأسر الفقيرة والنازحين وعابري السبيل والمرضى في المستشفيات الحكومية مثل ابن سيناء، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة.
ويأتي هذا التوزيع في إطار المساعدات التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
كما واصل اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع؛ حيث تم أمس توزيع 1.530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى بالمستشفيات وعابري السبيل وسائقي المركبات والنقاط الأمنية، يستفيد منها 1.530 فردًا.
ويأتي التوزيع ضمن الجهود التي تقدّمها المملكة في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية من خلال المركز، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في حضرموت والضالع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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