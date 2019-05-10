، أسرار "الذيابي" ومفاجأة: أنا مجنون وولي العهد أنصفني.. قطر وتركيا و"خاشقجي"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفى انزعاجه من إطلاق "صاحب المعدة القطرية" عليه وقال: انتهى زمن حب الخشوم

حذّر رئيس تحرير "عكاظ" جميل الذيابي، السعوديين بعدم السفر والذهاب إلى تركيا؛ معتبرًا أنها بلد غير آمن وتكثر بها عمليات الابتزاز والسرقات؛ مشددًا على أن الإعلام السعودي يحتاج لأن يكون أكثر صلابة وصرامة مع المتربصين؛ مشيرًا إلى أنه لم ينجح في اختبار أزمة "خاشقجي".

ونفى "الذيابي"، في برنامج "مجموعة إنسان" أمس مع الإعلامي علي العلياني، أن يكون إطلاق صاحب نظرية "المعدة القطرية" عليه قد أزعجه؛ مؤكدًا أنه لا مشكلة لديه في استخدام هذا التصريح مجددًا؛ رغم أنه قد تسبّب له في مشاكل وتلفيق.

وأشار إلى أن تصريحه عن المعدة القطرية كان ساخرًا ولم يسأله عنه أحد، وانتهى زمن حب الخشوم؛ مؤكدًا أن نظام الحمدين نظام مارق وقد أجرم في حق المنطقة والجيرة والأشقاء والبلاد العربية وكل الأفعال والسلوكيات والأعمال والتصرفات التي قام بها مخزية وسواد وجه؛ لافتًا إلى أن دويلة قطر تسعى إلى تقسيم المملكة.

وأضاف "الذيابي" عن حالة التصريحات والتناقضات التي صاحبت قرار انتقاله ورئاسته لتحرير عكاظ: "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنصفني، وهو رجل يقدّر معنى الإعلام وهو مَن حسم الأمر، وعندما قابلته سمعتُ منه كلامًا ما أجمله بحق الصحافة والصحفيين والإعلام حتى على مستوى النقد".

وعن علاقته بالنوم، قال رئيس تحرير "عكاظ": "الصحافي الذي ينام لا يستحق أن يبقى في المهنة؛ فأنا رجل نومي قليل"؛ مشيرًا إلى أن حقيبة الدواء التي تلازمه تحتوى على مسكنات فهو يعاني من الصداع دائمًا.

وعلى المستوى الشخصي والأساسي، أقر "الذيابي" بأن لديه عبثية وفيه جنون اللحظة، وقال: "نعم أنا عبثي ومجنون"، وأضاف: "أنا مقصّر في حق الجميع حتى أسرتي.. وأعرف أن الصحافة تتزوجك أكثر مما يجب".

وأضاف: "أنا أعتقد أن عندي لحظة جنونية، وأعتقد أن جزءًا من الإبداع أن يصبح لديك هذه الحالة الجنونية؛ سواء في العمل أو السفر"؛ مشيرًا إلى أنه إذا جاء يكتب مانشيت يكون كأنه شاعر قلطة؛ حيث يظل يمشي ويتحدث مع نفسه ويهذي، ويأتي بعدها العنوان بسرعة.

كما برر "الذيابي" أن حياته الأسرية والعائلية خط أحمر وخاص، كي لا يتربص به الأعداء، وقال: "عايشت فترة تهديدات الإرهابين؛ ولذلك لا أريد أن يتعرض أطفالي للتهديدات.. لذا هم خط أحمر، وأدعهم يعيشون بعيدًا عن الأضواء".

وأثناء الحلقة، تلقى "الذيابي" اتصالًا مفاجئًا أسعده على الهواء، وفيه وصفته زوجته نوال الضاوي، بقولها: "جميل إنسان عظيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى".