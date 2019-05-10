، السفير الأمريكي لدى اليمن يتطلع لإنهاء الحرب سياسيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بن مبارك" يدعو للوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية

أعرب السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن كريستوفر هينزيل، عن تطلع بلاده لإنهاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من خلال الحل السياسي التفاوضي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير هينزيل مع سفير اليمن لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك بمقر السفارة اليمنية في واشنطن.

من جهته، أكد سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك، أهمية الدور الأمريكي في التوصل لحل سياسي سلمي للحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال السفير "بن مبارك": إن تطبيق قرارات مجلس الأمن؛ من شأنها أن تحقق تطلعات اليمنيين.

وشدد السفير اليمني، على ضرورة الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية في بلاده ورفض التعنت الحوثي لتنفيذ اتفاق استكهولم.