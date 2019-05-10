مواطن يُوثق غرق حي الموسى بعد هطول أمطار خميس مشيط

2019-05-10

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط

وثّق مواطن بمقطع فيديو غرق حي الموسى شرق محافظة خميس مشيط بعد هطول الأمطار أمس على المحافظة.

ويظهر في مقطع الفيديو تشكل بحيرات مائية داخل الشوارع الداخلية في الحي، وتسبّب في احتجاز عددٍ من المواطنين داخل منازلهم وكذلك منع وصول بعضهم لمساكنهم نتيجة ارتفاع منسوب المياه التي لم يتم تصريفها حيث تفتقد المدينة إلى التخطيط السليم من الجهات المسؤولة عن البنية التحتية.

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ووجّه متابعات الخليج 365 رسالة لبلدية خميس مشيط وللأمانة بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

وذكر عدد من المواطنين وسكان الحي أن الوضع متكرر في حي الموسى وأسبابه العشوائية في تنفيذ المشاريع وعدم إكمال البعض منها، وناشدوا الجهات المسؤولة بتشكيل لجنة للاطلاع على الوضع، ومحاسبة المقصرين في أي جهة من الجهات المسؤولة عن خدمات الحي.