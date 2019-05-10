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اللحظات الأخيرة لمدير هلال تبوك قبل وفاته بعد موت أبيه
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
علمت ” متابعات الخليج 365 ” تفاصيل جديدة حول ظروف وملابسات وفاة مدير الهلال الأحمر في تبوك حسين غالب البلوي، في حادث مروري فجر الجمعة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن البلوي كان قد تلقى خبر وفاة والده مغرب يوم أمس بمنطقة القريات – ٧٠٠ كم عن تبوك – وعلى الفور قرر الذهاب إلى القريات لحضور مراسم الدفن والعزاء وفي طريق الذهاب وقع له حادث مروري أودى بحياته.
وتقرر نقل جثمانه إلى القريات ودفنه مع والده اليوم الجمعة.
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