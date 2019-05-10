2019-05-10

اللحظات الأخيرة لمدير هلال تبوك قبل وفاته بعد موت أبيه

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

علمت ” متابعات الخليج 365 ” تفاصيل جديدة حول ظروف وملابسات وفاة مدير الهلال الأحمر في تبوك حسين غالب البلوي، في حادث مروري فجر الجمعة.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن البلوي كان قد تلقى خبر وفاة والده مغرب يوم أمس بمنطقة القريات – ٧٠٠ كم عن تبوك – وعلى الفور قرر الذهاب إلى القريات لحضور مراسم الدفن والعزاء وفي طريق الذهاب وقع له حادث مروري أودى بحياته.

وتقرر نقل جثمانه إلى القريات ودفنه مع والده اليوم الجمعة.