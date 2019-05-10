فيديو.. مريم الغامدي تروي قصتها مع حفظ القرآن في إريتريا

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الفنانة مريم الغامدي عن قصة حفظها القرآن وهي في سن مبكرة في أسمرة عاصمة دولة إريتريا حيث كانت تقيم أسرتها في هذا الوقت.

وخلال مشاركتها في برنامج الراصد على قناة الإخبارية روت مريم الغامدي كيف ذهبت إلى المسجد أول مرة في شارع الإمبراطور بأسمرة، وكيف تصرف معها الشيخ حين رفض والدها أن يدفع لها تكاليف الدراسة في المسجد.

وأكّدت مريم الغامدي أنها أبدت قدرة كبيرة على الحفظ في سن مبكرة، جعلت شيخ المسجد الذي كان يقوم بتحفيظ القرآن يقنع والدها بضرورة أن يدفع لها كي تتعلم مثلها مثل الأولاد الذكور بعد موقف الأب الرافض لتعليمها لأنها فتاة.

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والمعروف أن مريم الغامدي هي ممثلة ومذيعة ومخرجة وكاتبة سعودية، من مواليد 1 يناير 1949 وهي أول امرأة سعودية تقف على خشبة المسرح، وأول مَن تعمل بالتمثيل، وأول مذيعة سعودية؛ وذلك عن طريق الإذاعة الذي عملت بها وهي طفلة وذلك بعام 1962.

وُلدت مريم الغامدي في العاصمة الإريترية أسمرة عام 1949 حيث كان والدها يتاجر هناك ثم عادت لقريتها الأم الأجاعدة في منطقة الباحة، وحصلت على مؤهل البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1989م.

وهي أول سعودية تملك مؤسسة إنتاج وتوزيع أعمال إذاعية وتلفزيونية، من أوائل مَن قرأ نشرات الأخبار عند انطلاقة قناة الإخبارية السعودية، وأول سيدة قرأت نشرة الأخبار في إذاعة الرياض، كما أنها أول سعودية تكتب السيناريو في الأعمال التلفزيونية منذ عام 1983م، كما عملت إدارية في تعليم البنات، ومعلمة في المدارس الحكومية.

عُينت مريم الغامدي مع زميلتيها د. حنان الأحمد، وكوثر الأربش كأول ثلاث عضوات نساء في مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون، ولأول مرة في تاريخ الجمعية.