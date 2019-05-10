صور.. جموع المصلين تحضر أولى ليالي جامع البشري بأبها

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - أبها

توافد جمع غفير من المصلين في ليلة افتتاح جامع الشيخ محمد بن محمد البشري، والذي افتُتح مساء أمس الخميس الرابع من شهر رمضان المبارك بصلاة العشاء والتراويح.

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هذا وقد تمّ تكليف القارئ إسماعيل بن عواض لإمامة المصلين طيلة شهر رمضان المبارك.

ويقع جامع البشري في نقطة حيوية على طريق الملك فهد (أبها – خميس مشيط).