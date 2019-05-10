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صور.. جموع المصلين تحضر أولى ليالي جامع البشري بأبها
متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - أبها
توافد جمع غفير من المصلين في ليلة افتتاح جامع الشيخ محمد بن محمد البشري، والذي افتُتح مساء أمس الخميس الرابع من شهر رمضان المبارك بصلاة العشاء والتراويح.
هذا وقد تمّ تكليف القارئ إسماعيل بن عواض لإمامة المصلين طيلة شهر رمضان المبارك.
ويقع جامع البشري في نقطة حيوية على طريق الملك فهد (أبها – خميس مشيط).
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