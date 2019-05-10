الجمارك تدشن مبادرة إفطار صائم في مطار المؤسس

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - جدة

دشنت الهيئة العامة للجمارك السعودية منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك مبادرة إفطار صائم بمنفذها الجوي بجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مجمع صالات الحج والعمرة.

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يأتي ذلك برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر ترحيباً بضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، وبتوجيهات من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وبإشراف من مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن حسن الزبيدي.

وأشار الزبيدي إلى أن البرنامج حظي بتفاعل من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة من إدارة المطار بالهيئة العامة للطيران المدني والمديرية العامة للجوازات ووحدة أمن المطار وتعاونهم لإنجاح البرنامج الذي يعكس الصورة الحقيقية لما تقدمه المملكة تجاه ضيوف الرحمن.