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النائب العام يوجه بسرعة القبض على المتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة أثناء تواجدها داخل سيارتها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش ،واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
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