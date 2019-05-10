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2019-05-10 أسماء المستفيدين من الدفعة 11 لمشروعي الوليد الإنسانية للإسكان التنموي والسيارات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن الأمير الوليد بن طلال أسماء المستفيدين من الدفعة 11 لمشروعي الوليد الإنسانية للإسكان التنموي والسيارات.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة له : بفضل الله تعالى ومن خلال مؤسسة الوليد الإنسانية نعلن عن تسليم الدفعة 11 الوليد الإنسانية للإسكان التنموي، والسيارات التنموي مع حلول شهر رمضان المبارك. ولمعرفة أسماء المستفيدين من (هنا)









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