حل مشكلة الدفعة وجهت ولم تصرف في حساب المواطن

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بحالات الدفعات والإجراءات التي يجب القيام بها حال عدم نزول الدعم في حسابات المستفيدين البنكية.

وتلقت خدمة العملاء سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: على صفحة الاستفسار في موقع حساب متابعات الخليج 365 وجدت كلمة الدفعة وجهت لكن لم يُودع بالحساب أي مبلغ.. ما الحل؟

وردّت خدمة العملاء بالقول: تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر مايو، الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة ” الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم “وإرفاق كشف الحساب.

4 حالات للدفعات

وكان حساب متابعات الخليج 365 أشار في وقت سابق إلى أن حالة الدفعات التي تظهر في حسابات المستفيدين على البوابة الإلكترونية للبرنامج تحدد موقف الدفعة والتي تتنوع بين 4 حالات.

وأضح حساب متابعات الخليج 365 أن حالة وجهت تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء، بينما حالة مدفوعة تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

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وقال حساب متابعات الخليج 365 : إن حالة الدفعة مرفوضة تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد.

وأضاف أن حالة في الانتظار، تعني بأن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

تفاصيل الدفعة الـ18

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن أمس تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب متابعات الخليج 365 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

من جهة أخرى حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل، وحث على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي: (هنا).

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.