اندلاع الحرب العثمانية الرومانية وثورة الليبيين في مثل هذا اليوم 5 رمضان

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 5 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

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عبد الرحمن الداخل

في مثل هذا اليوم 5 رمضان عام 113 هجرية، وُلد عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في منطقة الأندلس، وصاحب الفضل في نقل التراث الإسلامي إليها.

الحرب العثمانية الرومانية

في مثل هذا اليوم عام 1073، أعلنت الدولة العثمانية الحرب على الإمبراطورية الرومانية، بعد إنهاء العمل بمعاهدة سيتفاتوروك، وذلك في أعقاب بناء قلعة ألمانية على الحدود مع الدولة العثمانية.

سيطرة العثمانيين على تبريز

في مثل هذا اليوم 5 رمضان عام 1336 هجرية، تمكن الجيش العثماني من السيطرة على مدينة تبريز الإيرانية، وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

معركة بئر الغبي

في مثل هذا اليوم 5 رمضان عام 1342 هجرية، وقعت معركة بئر الغبي بين المجاهدين في ليبيا والقوات الإيطالية، وذلك كجزء من الانتفاضة الشعبية ضد الاحتلال.