‏النائب العام يوجه بالقبض على المتحرش بفتاة في سيارتها

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أصدر معالي النائب العام، اليوم، توجيها بالقبض على شاب تحرش بفتاة أثناء تواجدها في سيارتها، وذلك بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة.

ووجه النائب العام بضبط الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع و كونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش ،واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وفق النظام.