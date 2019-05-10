شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الأمر بالمعروف» بمنطقة المدينة تبدأ العمل بخطة شهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة) شرع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالعمل وفق خطة شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ لعموم هيئات ومراكز المنطقة والتي تتركز على تكثيف الحضور في الأسواق وتقسيم فترات العمل الميداني طيلة أيام الشهر الفضيل وإعداد الأعضاء والمشرفين لهذا العمل وبيان مدى أهمية الشراكة والتعاون بين الهيئة والجهات الأمنية وفق الإختصاصات. شرع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالعمل وفق خطة شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ لعموم هيئات ومراكز المنطقة والتي تتركز على تكثيف الحضور في الأسواق وتقسيم فترات العمل الميداني طيلة أيام الشهر الفضيل وإعداد الأعضاء والمشرفين لهذا العمل وبيان مدى أهمية الشراكة والتعاون بين الهيئة والجهات الأمنية وفق الإختصاصات. وأكد مدير عام الفرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع خلال جولته التفقدية للمراكز على أهمية دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاسيما في هذه المواسم وأنه من الواجب على الأعضاء العمل بأمانة وإخلاص والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين.



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