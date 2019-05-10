النائب العام يوجه بالقبض على المتحرش بفتاة في سيارتها

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) النائب العام يوجه بسرعة القبض على متحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، وذلك بناءاً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، فقد أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع، طبقا لنظام مكافحة جريمة النائب العام يوجه بسرعة القبض على متحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، وذلك بناءاً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، فقد أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع، طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش ،واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وفق النظام، والنيابة العامه ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً وبما يحمي المجتمع من السلوك المخالف للآداب العامة.



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