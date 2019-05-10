السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
وأوضح رئيس المجلس الشبابي بالباحة الدكتور زياد الزايدي أن المهرجان الذي تستمر فعالياته خمسة أيام، شهد إقبالاً كبيراً من الزوار, حيث تزامن المهرجان مع شهر رمضان لمبارك، مشيراً إلى أن الفعاليات اشتملت على فوازير ومسابقات للصغار والكبار, ومعرض فوانيس الفن, وفعالية حكينا عن زمانك, إضافةً إلى 35 ركناً للأسر المنتجة, وكوبونات وجوائز يومية.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات مهرجان "فوانيس باحتنا" بمنطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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