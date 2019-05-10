انطلاق فعاليات مهرجان "فوانيس باحتنا" بمنطقة الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انطلقت أمس، فعاليات مهرجان "فوانيس باحتنا", بتنظيم من المجلس الشبابي بالباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة, وذلك بوسط المدينة.

وأوضح رئيس المجلس الشبابي بالباحة الدكتور زياد الزايدي أن المهرجان الذي تستمر فعالياته خمسة أيام، شهد إقبالاً كبيراً من الزوار, حيث تزامن المهرجان مع شهر رمضان لمبارك، مشيراً إلى أن الفعاليات اشتملت على فوازير ومسابقات للصغار والكبار, ومعرض فوانيس الفن, وفعالية حكينا عن زمانك, إضافةً إلى 35 ركناً للأسر المنتجة, وكوبونات وجوائز يومية.