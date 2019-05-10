دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الصحة» تعلن 8 حالات إلزامية لغسل اليدين

أوضحت وزارة الصحة ثماني حالات يلزم فيها غسل اليدين، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، ومنعًا لانتقال العدوى.

وأفاد إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي لإدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، بأنّ الحالات الثماني هي «قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام»، و«قبل تناول الطعام»، و«بعد السعال أو العطس»، و«قبل وبعد رعاية شخص مريض»، و«بعد استخدام دورة المياه»، و«بعد تغيير حفاضات الأطفال»، و«بعد لمس الحيوانات»، و«بعد لمس القمامة».

يُشار إلى أنّ هناك يومًا عالميًّا لغسل اليدين يحل في 15 أكتوبر من كل عام، وهو حملة تهدف إلى حث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون، من أجل رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون؛ باعتبارها عاملًا أساسيًّا في الوقاية من الأمراض.

ويرجع تاريخ انطلاق الحملة إلى عام 2008؛ أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه، الذي انعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم من الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الماضي، وشهد إقامة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لغسل اليدين.

وجرى التركيز في اليوم العالمي الأول لغسل اليدين على أطفال المدارس، وتعهدت الأطراف المشاركة بتوعية أكبر عدد ممكن من أطفال المدارس لغسل أيديهم بالصابون في أكثر من 70 دولة.