، 100 شركة تتنافس في مخيمات "الاقتصادي 1" لحجاج الداخل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحقباني" يعتبر أن القرعة دليل على شفافية عمل الخدمة

شاركت 76 مؤسسة وشركة من قطاع خدمة حجاج الداخل في قرعة تخصيص مخيمات البرنامج الاقتصادي 1 "المخفّض سابقاً" في مقر الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة.

وأُقيمت القرعة بين الشركات والمؤسسات التي تساوت في نقاط التقييم وتعارضت في رغبات التخصيص، حيث فتحت وزارة الحج والعمرة لقطاع خدمة حجاج الداخل، تقديم رغبات تخصيص 55 مخيماً هي مخيمات الاقتصادي (1) عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، من خلاله اختارت المنشآت 10 رغبات للتخصيص في مخيمات الاقتصادي (1).

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن الحقباني: هذه القرعة هي دليل على مبدأ الشفافية الذي يعمل به قطاع خدمة حجاج الداخل بناءً على دليل الإجراءات التنظيمية الذي أصدرته وزارة الحج والعمرة في شهر شعبان استعداداً لموسم حج 1440ه‍، الذي ينص على تنفيذ قرعة بين المنشآت التي تساوت في النقاط وتعارضت في رغبات التخصيص.

وأضاف: تخصيص برنامج الاقتصادي (1) يشهد تنافس 100 منشأة من قطاع خدمة حجاج الداخل، شارك منها في القرعة 78 منشأة، هذا التنافس على برنامج الاقتصادي (1) انعكاس للطلب العالي الذي يشهده هذا البرنامج كل عام.

وأردف: برنامج الضيافة (البرنامج العام سابقاً) لا تشمله القرعة؛ لأن تخصيص مخيماته ثابت من عام 1438هـ، وأما برنامج الاقتصادي 2 (الميسر سابقاً) فستقام قرعة تخصيصه في الأيام المقبلة.

أُجريت مراسم القرعة على فترتيْن صباحية ومسائية في مقر الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل، بحضور مدير الإدارة فايز بن سعيد البركاتي؛ ونائب مدير الإدارة عادل اللحياني؛ ورئيس مجلس إدارة تنسيقي حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني؛ وصالح الظفيري؛ ومحمد سعد القرشي؛ وسراج القرشي؛ أعضاء المجلس، والأمين العام المكلف لتنسيقي حجاج الداخل شائح القرني.