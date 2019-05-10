، جامعة الطائف تعلن شروط القبول وآلية المفاضلة للدبلوم والبكالوريوس ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت الشروط العامة والخاصة والنسب الموزونة .. تعرَّف عليها

أعلنت جامعة الطائف، شروط القبول وآلية المفاضلة في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1440 / 1441.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط: شروط القبول التي أقرّها مجلس الجامعة تضمنت شروطاً عامة لجميع المتقدمين، وشروطاً خاصة ببعض التخصصات المتاحة للقبول.

وأضاف: الشروط العامة للقبول تضمنت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

وأردف: الشروط العامة تتضمن أيضاً ألا يكون المتقدم قد فُصل من الجامعة أو أيّ جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً، وإذا اتضح بعد قبوله أنه قد الخليج 365 فصله فيعد قبوله ملغى، كما يشترط عدم وجود طلب سابق للمتقدم في جامعة الطائف، وكذلك يشترط دخول الاختبارات اللازمة للتخصص، وألا تقل النسبة الموزونة الحاصل عليها عن 70 % لدرجة البكالوريوس، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة.

وفيما يخص الشروط الخاصة للقبول ببعض التخصصات، كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، أنه يشترط حصول المتقدم للالتحاق بالكليات الصحية على نسبة لا تقل عن 90 % في الثانوية العامة، وحفظ المتقدم للالتحاق بتخصص القراءات للقرآن الكريم كاملاً، واجتياز المتقدم للالتحاق بتخصص التربية البدنية لاختبار اللياقة البدنية.

وقال: يشترط حصول المتقدم للالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، وأخيراً ألا تقل النسبة المكافئة للراغبين في الالتحاق بكلية التربية عن 80 %.

وتطرق الدكتور "السواط"؛ إلى آلية المفاضلة بين المتقدمين بمختلف التخصصات، مشيراً إلى أن المفاضلة بين المتقدمين لكليتَي الطب والصيدلة تشمل حساب النسبة الموزونة بواقع 30 % للثانوية العامة، و30 % لاختبار القدرات (لا تقل الدرجة عن 75) و40 % للاختبار التحصيلي (لا تقل الدرجة عن 75)، وبالنسبة لكليات العلوم الطبية التطبيقية والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات فيتم حساب النسبة الموزونة أيضاً بواقع 30 % للثانوية العامة، و30 % لاختبار القدرات (لا تقل الدرجة عن 70) و40 % للاختبار التحصيلي (لا تقل الدرجة عن 70).

وأضاف: فيما يخص آلية المفاضلة لكلية العلوم وتخصصات المحاسبة والاقتصاد والتصميم الداخلي والتصميم الغرافيكي، فيتم حساب النسبة الموزونة بواقع 40 % للثانوية العامة و30 % لاختبار القدرات و30 % للاختبار التحصيلي.

وأردف: بالنسبة لكليات التربية والآداب والشريعة والأنظمة وإدارة الأعمال وتخصصات نظم معلومات إدارية والتسويق والفنون وتصميم الأزياء والنسيج، فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50 % لكليهما.

وتابع: آلية المفاضلة الخاصة بكلية المجتمع فتشمل حساب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية بواقع 40 % للثانوية العامة و30 % لاختبار القدرات و30 % للاختبار التحصيلي، أما بالنسبة للتخصصات النظرية فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50 % لكليهما.

وقال عميد القبول والتسجيل: تطبيق آلية المفاضلة والشروط نفسها لكل تخصص متاح في الكليات الجامعية بمحافظات: تربة والخرمة ورنية بآلية المفاضلة والشروط نفسها الخاصة بالتخصصات المماثلة لها في مقر الجامعة الرئيس بالطائف.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت إعلان جامعة الطائف، أن بوابة القبول ستفتح لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤ رمضان إلى يوم السبت الموافق ٢٠ رمضان.

وستُفتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية (المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين)، يوم الأربعاء الموافق التاسع من شوال إلى يوم السبت الموافق ٢٦ شوال المقبل .