، "القحطاني" عبر "الخليج 365": احذروا من عملاء إيران فالثورة تُضرب في مقتل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن قناعته بأن أمريكا لا تريد خوض الحرب مع أنها قادرة ومستعدة

حذّر اللواء الطيار ركن متقاعد والخبير العسكري عبدالله بن غانم القحطاني؛ في رسائل عبر "الخليج 365"، من عدم وجود أيّ مؤشر قوي أو مؤدٍ إلى قيام حربٍ بين أميركا وحلفائها من جانب وبين ثورة إيران الإرهابية، على الرغم من الانتشار العسكري الأميركي الكبير والضغط السياسي والاقتصادي الذي يستهدف ثورة الخميني الإجرامية.

وقال "القحطاني": الولايات المتحدة لا تريد خوض الحرب مع أنها قادرة ومستعدة ولديها سيناريوهات وفورمات لأوامر عمليات حربية متكاملة وجاهزة للتنفيذ وسيُفَعِلونها عند الحاجة في أي لحظة طارئة، وعلى الجانب الآخر ثورة إيران في هلع شديد ومضطربة لأول مرة منذ قيامها، وأصبحت في مأزق لأن دونالد ترامب؛ وإدارته، يخنقون بشكلٍ فريدٍ ومختلفٍ الثورة الملالية الإيرانية اقتصادياً وسياسياً مع التلويح بضرباتٍ عسكرية ماحقة.

وأضاف: لأول مرة أيضاً تقطع الولايات المتحدة الطريق على إيران لمنع ألاعيبها القديمة التي اعتادت الثورة استخدامها؛ كاللعب بالوقت وتحريك أذرعها الإرهابية بالمنطقة ثم المساومة سياسياً مع واشنطن في ضوء ذلك ثم التوقف فجأةً لتمعن إيران في تخريب الدول العربية وتهديد السلم والأمن الإقليمي.

وأردف: هذا الأسلوب انتهى على الأقل في وقت دونالد ترمب؛ وأصبح وضع الثورة في مأزقٍ شديد ولن يُسمح لها بمناورات والتفافات اعتادت عليها سابقاً، وفرصة تصدير نفطها بالقدر الكافي تبدو ضئيلة هذه المرة، وهذا يعني أن هناك تهديداً حقيقياً لوجود الملالي وأذرعهم الإرهابية.

وقال "القحطاني"؛ في الرسالة الأولى الموجّهة لمواطني المملكة والإمارات والبحرين: دولكم لديها الوسائل الدفاعية كافة ولديها معلوماتٌ واسعة جداً، ولديها وسائل رصد دقيق، وتراقب حركة إرهاب إيران وتعترض اتصالاتهم وتعرف عملاءهم بالتتبع، ولديها وسائل إنذار جيدة.. عليكم فقط المساهمة الفعالة مع أجهزة دولكم الأمنية حيال أيّ اشتباه تدركون أنه يهدّد أمنكم، وثقوا أن إيران تسعى إلى تخريب دولكم بالإرهاب؛ لأنها في وضع بائس وخطير لأول مرة منذ ١٩٧٩م.

وأضاف، في الرسالة الثانية الموجّهة لأفراد الأمن في الدول الثلاث: عليكم مضاعفة الانتباه والحذر ومراجعة إجراءات العمل الميداني وقراءة الأحداث أولاً بأول حتى يكون استعدادكم النفسي والعملياتي متدرجاً ومستجيباً لأيّ طارئ، فالعدو الإيراني وسيلته الوحيدة التخريب والإرهاب والهجوم بالطعن من الخلف وليس من الأمام.

وأردف في الرسالة الثالثة الموجّهة للإعلام الرسمي في مجلس التعاون الخليجي: نأمل منكم وزراء ومديرين ورؤساء أن تشتغلوا من الآن وتقدموا برامج سياسية وأمنية وتوعوية ووطنية ومعنوية للمواطن العربي الخليجي عن احتمالات الوضع بشكلٍ عام، واستباق الأحداث ووضع المواطن في الصورة الكاملة لكل ما يدور بمفهومنا نحن أهل المجلس شعوباً وقيادات، وليس من خلال إعلام معادٍ قريب هنا وبعيد هناك.

وتابع، في الرسالة الرابعة الموجّهة لكل شعوب مجلس التعاون الخليجي: ثورة الملالي في ظل حصار خانق أصبحت كالثور الهائج المجنون الأعمى الذي يرتطم بكل شيءٍ فيؤذي الناس، وهذا طبيعي؛ فالثورة وثيرانها حتماً سيكون صيفهم الحالي قائظاً وشديد القسوة ومؤسساتهم ستتوقف بتوقف محروقاتهم وانهيار اقتصادهم.

وقال "القحطاني": من الحكمة ألا تذهبوا تحت أيّ مبرّر إلى لبنان والعراق وتركيا؛ فميليشيات وعملاء إيران هناك أشد غضباً وألماً ورعباً من أسيادهم في طهران، وقد تذهبون أنتم ضحية لاعتداءاتهم الإرهابية والإجرامية، وعليكم الحذر مما لا تحمد عقباه؛ فالعداء من إيران وعملائها العرب ليس ضدّ قياداتكم وحسب؛ بل ضدكم أنتم كعرب خليجيين.

وأضاف، في الرسالة الخامسة: ثورة إيران وحرسها الثوري الإرهابي ربما يُقدمون على حماقات خارج الحسابات والتفكير، وضمن ذلك إسقاط طائرات مدنية والتحجج بأن ذلك كان بسبب نتائج الحصار. وقد تقوم إسرائيل بهجمات قوية ضدّ الملالي بدعم أميركي مباشر، وهنا يجب أن نتوقع أيّ حماقة إيرانية ضدّ مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية والإمارات، وهذا يتطلب رصداً جوياً وأرضياً متواصلاً ومضاعفاً، خاصة ضدّ الطائرات المسيّرة والألغام البحرية والعمليات الانتحارية.

وأردف في الرسالة السادسة الموجّهة للمفكرين المتحدثين العسكريين والمدنيين عبر الإعلام: من الحكمة عدم تقديم احتمال سقوط الثورة على بقائها حتى يحدث العكس لأن المواطن العربي يراقب ويبني على هذه الآراء ويتبناها، وثورة إيران بنسبة عالية لن تسقط بسهولة.

وتابع: قبل أن تتحرّك شعوب إيران في الشوارع بالملايين ضدّ الملالي من المفترض عدم الاندفاع نحو توقعات لن تحدث ولو حدثت، فليس عيباً عدم توقعها من مراقبين لا يمتلكون غير الاستنتاجات المبنية على ما ينقله الإعلام أو يصرح به المسؤول.

وقال "القحطاني": تبدو الأحداث سريعة ويجب أن نتوقع أيّ شيء بما فيها عمليات عسكرية حقيقية؛ فالرئيس ترمب؛ قراراته تسبق سرعة قواته وقادته.

وأضاف: في كل الأحوال ثورة إيران لن تكون بعد اليوم كما كانت بالأمس وقبل 40 عاماً، وهذا مطلب وطني عربي ويستحق التضحية.

وأردف: حينما تقول أميركا إن هذه الجهة تشكل تهديداً فهناك أحداث قد تجري على الأرض، ولكن قد نُفاجأ بمفاوضات أميركية - إيرانية مباشرة، يقدم الملالي خلالها تنازلات عدة لتبقى الثورة تحكم إيران وتهدّد المنطقة.