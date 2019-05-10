، الدكتوراه لـ"الشهري" بجامعة الملك خالد ،

محمد بن مسعود - الدمام - منحت جامعة الملك خالد كلية الشريعة وأصول الدين، الدكتوراه العالية العالمية، وهي أعلى درجة تمنحها جامعة الملك خالد، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، للدكتور هزاع بن زهير العاجري الشهري عضو هيئة التدريس بوزارة التعليم؛ وذلك بعد إجازة رسالته في الفقه بعنوان: "دراسة وتحقيق كتاب المحيط الرضوي للإمام السرخسي".

ناقش الرسالة كل من البروفيسور الدكتور عبدالرحمن الجرعي، والبروفيسور عبدالعزيز الأحمدي من الجامعة الإسلامية، والبروفيسور أحمد جمعة محمد من جامعة الأزهر المعار لجامعة الملك خالد.

يُذكر أن "هزاع" قد حصل على عدة خطابات شكر ودورات علمية متخصصة في مجال عمله، مع التمنيات له بمزيد من التقدم والنجاح في حياته العلمية والعملية.