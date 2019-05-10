، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" يدعو الجميع لتجنب بطون الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والحجرة، والمخواة، والمندق والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.