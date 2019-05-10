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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والحجرة، والمخواة، والمندق والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على الباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-10
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والحجرة، والمخواة، والمندق والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
02:01 PM
"المدني" يدعو الجميع لتجنب بطون الأودية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والحجرة، والمخواة، والمندق والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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