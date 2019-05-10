، أمير الرياض يرعى حفل "إنسان السنوي" الأحد المقبل ،

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تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تحت رعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حفل اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019، يوم الأحد 7 رمضان بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتنتيال في تمام الساعة العاشرة مساء.
ورفع مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، باسمه ونيابة عن أيتام ومنسوبي الجمعية، شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، على رعايته وتشريفه لهذا الحفل، وتشجيعه الدائم لأعمال الجمعية ومساندته لها.
وقال: أعضاء الجمعية العمومية سيطلعون خلال الحفل السنوي لعام 2019 على تقرير مصور عن الإنجازات خلال العام الماضي، كما سيتناول الحفل استعراض الحساب الختامي والأداء المالي للجمعية للعام الماضي، والموازنة التقديرية لعام 2019 م، وسيتم تكريم كبار الداعمين للجمعية خلال العام الماضي.
وأضاف: سيتخلل الحفل عرض فيلم تعريفي عن الجمعية، إضافة إلى مجموعة من الفقرات الأخرى .
وأشار إلى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأشاد بالمتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية "إنسان" من الأمير "فيصل"، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.
أمير الرياض يرعى حفل "إنسان السنوي" الأحد المقبلأحمد البراهيم الخليج 365 2019-05-10
تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تحت رعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حفل اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019، يوم الأحد 7 رمضان بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتنتيال في تمام الساعة العاشرة مساء.
ورفع مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، باسمه ونيابة عن أيتام ومنسوبي الجمعية، شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، على رعايته وتشريفه لهذا الحفل، وتشجيعه الدائم لأعمال الجمعية ومساندته لها.
وقال: أعضاء الجمعية العمومية سيطلعون خلال الحفل السنوي لعام 2019 على تقرير مصور عن الإنجازات خلال العام الماضي، كما سيتناول الحفل استعراض الحساب الختامي والأداء المالي للجمعية للعام الماضي، والموازنة التقديرية لعام 2019 م، وسيتم تكريم كبار الداعمين للجمعية خلال العام الماضي.
وأضاف: سيتخلل الحفل عرض فيلم تعريفي عن الجمعية، إضافة إلى مجموعة من الفقرات الأخرى .
وأشار إلى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأشاد بالمتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية "إنسان" من الأمير "فيصل"، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
01:55 PM
يتضمن عرض تقرير مصور عن إنجازات العام الماضي
تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تحت رعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حفل اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019، يوم الأحد 7 رمضان بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتنتيال في تمام الساعة العاشرة مساء.
ورفع مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، باسمه ونيابة عن أيتام ومنسوبي الجمعية، شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، على رعايته وتشريفه لهذا الحفل، وتشجيعه الدائم لأعمال الجمعية ومساندته لها.
وقال: أعضاء الجمعية العمومية سيطلعون خلال الحفل السنوي لعام 2019 على تقرير مصور عن الإنجازات خلال العام الماضي، كما سيتناول الحفل استعراض الحساب الختامي والأداء المالي للجمعية للعام الماضي، والموازنة التقديرية لعام 2019 م، وسيتم تكريم كبار الداعمين للجمعية خلال العام الماضي.
وأضاف: سيتخلل الحفل عرض فيلم تعريفي عن الجمعية، إضافة إلى مجموعة من الفقرات الأخرى .
وأشار إلى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأشاد بالمتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية "إنسان" من الأمير "فيصل"، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.
، أمير الرياض يرعى حفل "إنسان السنوي" الأحد المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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