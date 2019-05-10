أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس “الخميس”، الأكاديمية السعودية الرقمية والتي تختص بتطوير القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة. وجرى تشكيل الأكاديمية برئاسة نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن، وعضوية وكيل وزارة الاتصالات الدكتور أحمد بن حمدان، وبعض المسؤولين بالوزارة. وأوضح وزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحة أن الهدف من إطلاق الأكاديمية هو تأهيل وتنمية رأس المال البشري، وتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف النوعية في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة، وتنمية قدرات الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية. وأضاف أن الأكاديمية ستقدم برامج تدريبية نوعية متخصصة في مجالات التقنيات الحديثة خاصةً الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والبرمجيات وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أكاديمية رقمية لتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع التقنيات الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.