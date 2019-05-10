إنقاذ بصر امرأة دخل مسمار في عينها بسكاكا

تمكن أطباء مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في سكاكا بمنطقة الجوف، من إنقاذ بصر امرأة استقر مسمار في عينها اليسرى، في حالة نادرة لم يشهدها المستشفى من قبل.

وكانت المرأة وهي في العقد الثالث من عمرها، حضرت إلى قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، وقد استقر جسم غريب «مسمار» بطول 15 سم داخل عينها اليسرى.

وقام أطباء قسم الحوادث، بتقديم الإسعافات الأولية على الفور، وإبلاغ طبيب العيون المناوب، والذي قام بتقييم الحالة سريعًا، وعمل الصورة المقطعية للدماغ وكرة العين.

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وتم استدعاء فريق العيون لوضع الخطة العلاجية لهذه الحالة، وتألفت الخطة من ثلاثة محاور أساسية وهي: إنقاذ حياة المريض، وإنقاذ كرة العين المصابة، وإنقاذ البصر في العين المصابة.

وبعد أخذ الموافقة للعمل الجراحي واستشارة أطباء التخدير وإتمام الفحوص المخبرية، نقلت المريضة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية إخراج الجسم الغريب «المسمار» من العين مع المحافظة على سلامة كرة العين.

ونجح الفريق الطبي -بحمد الله ومنته- من إنقاذ العين في إجراء جراحي نوعي لحالة صعبة وفريدة من نوعها، وتمكنت المريضة من الخروج في اليوم الثاني بعد تمكنها من الرؤية وسلامة عينها.

يذكر، أن المستشفى خلال الربع الأول من 2019 قام بإجراء عدد من العمليات الجراحية النوعية التي تجرى لأول مرة بالمنطقة؛ حيث تم إجراء 13 عملية رباط صليبي، وكذلك إجراء 77 عملية خلوع ولادية، إضافة إلى عدد من العمليات النوعية في المسالك البولية.