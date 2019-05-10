السعودية اليوم / المعلمي يستقبل مدير إدارة الغابات بوزارة البيئة والمياه والزراعة



نيويورك 4 رمضان 1440 هـ الموافق 9 مايو 2019 م واس

استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وثمن المعلمي خلال الاستقبال الجهود التي تبذل من مختلف الجهات لإبراز إنجازات المملكة في المحافل الدولية ودورها في المحافظة في الثروة النباتية، والمشروعات القائمة والمستقبلية بهدف زيادة الغطاء النباتي.

// انتهى //

03:40ت م

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نيويورك 4 رمضان 1440 هـ الموافق 9 مايو 2019 م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم, مدير إدارة الغابات بوزارة البيئة والمياه والزراعة المستشار الدكتور قتيبة السعدون، وذلك على هامش تمثيله لوفد المملكة المشارك في الدورة الـ14 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالغابات.وثمن المعلمي خلال الاستقبال الجهود التي تبذل من مختلف الجهات لإبراز إنجازات المملكة في المحافل الدولية ودورها في المحافظة في الثروة النباتية، والمشروعات القائمة والمستقبلية بهدف زيادة الغطاء النباتي.// انتهى //03:40ت م0251

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