تدشين مركز “صواب” للرعاية والتأهيل للمتعافين من المخدرات

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:

برعاية سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام الفالح، تم تدشين مركز الرعاية والتأهيل للمتعافين من المخدرات ( صواب ) التابع لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة بحضور أمين عام مجلس إمارة منطقة مكة المهندس عدنان خوجة و مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الأستاذ عبدالله آل طاوي وجمع من مدراء الجهات الحكومية والعسكرية والأهلية.

ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة، عبدالله بن داوود الفايز، بجميع الحضور في حفل تدشين المركز الذي يتحضن المتعافين ويقدم لهم البرامج التأهيلية تحت إشراف كوادر متخصصة، كما رفع شكرة لأمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان على دعهم لجهود جمعية كفى لحماية مجتمعنا وتحصينه من الآفات.

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وأبان الفايز أن المركز يحتوي على عدة مرافق تضم قاعات دوارات ومعمل تدريب تقني ومكاتب أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومرشدي علاج إدمان وكذلك نادي رياضي وكافي شوب.

من جهته أشاد المهندس خوجه بالمركز واصفا إياه بالمتميز لما شاهده من كفاءات ومرافق تخدم وطننا وأبنائنا لإنقاذهم من آفة المخدرات وتقديم المساعدة لهم.

يذكر أن مركز كفى الأول بجدة تخرج منه أكثر من 100 متعاف العام الماضي، جرى تكريمهم بحضور وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر.