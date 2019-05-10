رابط الاستعلام عن المقطوعة… كيفية الاستعلام والحصول على المساعدة رمضان 1440

رابط الاستعلام عن المقطوعة، أكد وكيل وزارة التنمية والعمل التابعة للمملكة العربية السعودية انه تم إيداع ما يقارب من 200 مليون ريال سعودي فقط لا غير في جميع الحسابات البنكية الخاصة بجميع الأسر التي تمت الموافقة عليها والتي انطبقت عليها الشروط، كما اكد الدكتور إبراهيم الشافي أن هذه المقطوعة منظومة مالية إلكترونية هادفة من اجل رؤية المملكة 2030 والتي تهدف ألي رفع كافة الأعباء عن المواطنين نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات وعن السلع وعن الكهرباء تدريجيا.

رابط الاستعلام عن المقطوعة

هناك الملايين من المواطنين السعوديين داخل وخارج المملكة يبحثون عن رابط الاستعلام عن المقطوعة والذي يمكنهم من خلاله البحث عن المقطوعة والاستعلام بطريقة يومية ومباشرة من اجل معرفة متي تنزل المقطوعة في الرصيد الخاص بهم، من المعروف انه يتم الحصول علي المقطوعة بعد استيفاء كافة الشروط وتجاوز ال35 عام وعلي حسب عدد أفراد الأسرة والمراحل التعليمية للأبناء.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

نوهت الوزارة انه يتم البث في الطلبات كافه والتي يتم تحديثها بشكل سريع جدا، كما أكدت الوزارة أن المقطوعة ليست مرتبطة بوقت معين وتصرف بشكل مباشر لكل الأسر الأشد فقرا والأكثر عباء من اجل توفير حياة جيدة من اجل هذه الأسر ومن اجل تخفيف كافة الأعباء علي هذه الأسر،كما يمكنكم الدخول علي رابط استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور وإدخال الرمز الموجود في المستطيل بشكل صحيح وبعد ذلك يمكنكم الحصول علي كافة البيانات الموجودة بشكل صحيح في الحساب الخاص بكم علي موقع المساعدة المقطوعة الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

طريقة سريعة لعمل استعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440

يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق. علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري. تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي جميع الاستفسارات.

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