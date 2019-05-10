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20 إصابة و3 وفيات في حوادث متفرقة على طريق الرياض – الطائف
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
استقبلت غرفة الطوارئ بصحة الطائف بلاغاً عن حوادث تصادم على طريق الرياض ـ الطائف تضمّنت عدداً من الإصابات المتوقعة، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفى ظلم العام، ومستشفى الموية العام، كما تم إرسال 6 فرق طبية وإسعافية من صحة الطائف لموقع الحادث والمشاركة في نقل المصابين مع فرق الهلال الأحمر.
وأوضح متحدث صحة الطائف بالإنابة سلطان الجعيد أنه تم نقل 18 حالة لمستشفى ظلم تتراوح إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، وكذلك استقبل مستشفى الموية حالتين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وغادر عدد منهم بينما اقتضت حالات البعض إخضاعها للتنويم، فيما كان هناك ثلاث وفيات في الموقع.
وأهاب الجعيد بالجميع بتوخي الحذر على الطرق السريعة لاسيما مع تقلبات الأحوال الجوية المتغيرة التي تشهدها المحافظة متمنياً للجميع السلامة.
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