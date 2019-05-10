الان تتابع تفاصيل: النقابة العامة للسيارات تفتح التقديم لوظائف موسم الحج بمطار جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت النقابة العامة للسيارات عن فتح باب التسجيل للوظائف الموسمية للسعوديين للعمل في صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لموسم حج 1440 . موضحة أنه يجرى التقديم عن طريق زيارة فرع محافظة جدة بالمحمدية (غرب الصالة الملكية). على العنوان الموضح على الرابط التالي: ” هنا ” علماً بأن أخر موعد للتقديم هو 1440/10/15هـ .

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