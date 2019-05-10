شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على 7 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة)، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات (نجران،جازان،عسير، الباحة ومكة المكرمة،كذلك على منطقتي الرياض والشرقية) كما يتوقع تأثير العوالق الترابية على اجزاء من وسط وشرق المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحرمتوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.