رابط التسجيل في حساب المواطن الدفعة ال 19 وتفاصيل الدفعة الثامنة عشر Citizen Account

تحديث : من يرغب في حساب المواطن الدفعة 19 يمكنه الآن التسجيل في موقع حساب المواطن، عن طريق أدخال الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، ومن ثم أتباع باقي الخطوات حتي انتهاء عملية التسجيل في حساب المواطن بشكل كامل.

جاء ذلك بعد أعلان حساب المواطن تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، والذي بلغ دعم المستحقين فيها 2.5 مليار ريال سعودي، واستفاد من الدفعة 18 من حساب المواطن 12.3 مليون مستفيد شملهم الدعم بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن علي إتاحة التسجيل في حساب المواطن منذ بداية التسجيل في البرنامج في فبرابر 2018 والي اليوم، وذلك عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، وذلك بعد صدور كل دفعة من دفعات البرنامج، كما أكدت صفحة البرنامج علي استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم .

كما صرح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، علي إن إجمالي كامل الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس 2019، وصل 37.3 مليار ريال سعودي، ومبالغ الأثر الرجعي وصلت 308 مليون ريال سعودي.

التسجيل في حساب المواطن

وللحصول علي دعم حساب المواطن بداية من الشهر القادم، يمكنك الآن التسجيل في برنامج حساب المواطن، عن طريق الدخول علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

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تحديث حساب المواطن

ويجب علي مستفيدي برنامج حساب المواطن بشكل دوري التأكد من صحة بياناتهم ومراجعتها، والإفصاح عن مصادر الدخل وتعديلها في حال طرأ أي تغيير عليها.

أنواع الدخل في حساب المواطن

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن هي الراتب والنشاط التجاري الخاص بك و مصادر دخل أخري والمقصود بها أي دخل من أي مصادر أو ب برامج أخري كبرامج الدعم الحكومي كحافز و مكافأة الأئمة و ساند وغيرها من برامج الدعم المادي بالمملكة العربية السعودية.

حاسبة حساب المواطن

ويمكن لراغبي معرفة المبلغ المستحق لهم ببرنامج حساب المواطن، معرفة قيمة الدعم التقريبية عبر استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن.