إن وزارة التعليم تعمل على رصد أراضي المجمعات الرياضية القديمة والقائمة تمهيدا لطرحها وتأجيرها للقطاع الخاص، بهدف استثمار هذه المنشآت وتطويرها وتحسين وضعها القائم. وإن الوزارة تهدف من هذا المشروع إلى دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبانٍ تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية المنشودة للقطاع. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بطرح المباني الزائدة عن حاجتها للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، لتعزيز مشاركة رجال الأعمال في التعليم العام في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تتجه لتأجير أراضي مجمعاتها الرياضية للقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.