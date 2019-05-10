القبض على طرفي حـادثة الـ”لاندكروزر” والـ”هايلكس”

إن الجهات الأمنية تمكنت من إلـقاء الـقبض على طرفي حـادثة الـ”لاندكروزر” والـ”هايلكس”، التي وقعت في مركز بحر أبو سكـينة بمنطقة عسير. وكان مقطع فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قد بيّن تدخل المارة لحل خلاف بسيط بين قائد مركبة لاندكروزر وقائد مركبة هايلكس، إلا أن الأمر تطور بينهما وتعمد قائد الـ”لاندكروزر” صـدم الـ”هايلكس” من الخلف بقوة، ما أدى إلى ارتطامها بكتل أسمنتية على جانب الطريق، وإصـابة قائدها .

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